Desrespeito! Evair ataca Marina Silva em reunião na Câmara dos Deputados

A ministra do Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi atacada e teve a sua história política e de ativismo desrespeitada, nesta quarta-feira (16), durante a reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

Irritado por não ter alcançado o objetivo de desestabilizar a ministra durante a reunião, o deputado federal e presidente do colegiado Evair de Melo (Progressistas), usou um adjetivo, comumente usado no contexto de treinamento animal, para referir-se à postura dela na Casa.

“Eu quero repudiar essa vitimização. A retórica é conhecida. Já enfrentei muitas vezes estando no Plenário, agora eu estou em outra posição, mas isso é lamentável. A ministra claramente o media training dela, tem que dar parabéns para que a treinou. Esse treinamento, isso no mundo empresarial, até esse adestramento para ter essa postura”.

Ele ainda alega que nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido.

Marina pede revogação de lei

Entre as cobranças mais polêmicas feitas a ministra, estava a apresentação de uma solução para resolver o problema dos agricultores prejudicados pelas chuvas do Rio Grande do Sul e que estão com dificuldades para retomar suas plantações.

Por sua vez, Marina Silva argumenta que, em 2021, o Congresso Nacional aprovou uma mudança no Código Florestal, permitindo que se avançasse sobre áreas de Reserva Legal e Áreas de Proteção Permanente (APP).

Segundo ela, essa medida agora cobra o seu preço, e precisa ser revogada, uma vez que dos 10 milhões de hectares de APP que foram devastadas com uso indevido, 700 mil hectares são do Rio Grande do Sul.

“Com certeza, é preciso um esforço muito grande agora para recuperar essas áreas e conseguir recuperar o que puder ser recuperado, mas antes de tudo, é preciso revogar essa lei e parar de achar que há soluções mágicas para problemas complexos”, afirmou a ministra.

Quem é Marina Silva

Além de professora e historiadora, Marina Silva também foi eleita deputada federal. Licenciou-se do mandato, na Legislatura 2023-2027, para assumir o cargo de Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a partir de 3 de fevereiro de 2023.