Dia das Crianças: confira o que fazer com os pequenos no Espírito Santo

O Dia das Crianças é comemorado, neste sábado (12), em todo o Brasil. Nesta data, além das comemorações do feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida, em muitos lugares também são realizadas atividades para entrenter e divertir os pequenos.

Muitas cidades contarão com programações especiais em homenagem ao Dia das Crianças no Espírito Santo.

Vitória e Vila Velha, por exemplo, terão bicicletas compartilhadas infantis gratuitas. As bikes Kids, disponíveis pelo Bike Vitória, estarão liberadas durante todo o dia para uso gratuito nas três estações da capital, que ficam na Praia de Camburi, em Jardim Camburi e na Praça dos Namorados. Crianças de até 10 anos podem utilizar as bikes infantis, que têm opções com rodinhas fixas e retráteis.

Em Cachoeiro, no Sul do Estado, o Shopping Sul funcionará normalmente e terá uma programação voltada para o Dia das Crianças. Neste sábado (12), terá um show com a banda Algo Tão Doce e, neste domingo (13), a aparição dos bonecos Luna e Lucas Neto.