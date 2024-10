Dia das crianças é comemorado com muita diversão em Jerônimo Monteiro

A Prefeitura de Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou no último dia 19 de outubro, a Festa do Dia das Crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A festa reuniu cerca de 180 crianças e adolescentes que participam do SCFV, sendo esse um momento essencial para fortalecer as relações comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Além disso, o SCFV realiza atendimentos em grupo, promovendo atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários.