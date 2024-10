Jovens alegrenses recebem capacitação profissional

A Prefeitura de Alegre, no Caparaó, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Alegre (ACISA) e o SENAC, está promovendo a capacitação profissional de jovens no município.

Através do Programa Jovem Aprendiz, 12 jovens alegrenses estão recebendo capacitação profissional de qualidade e já ingressaram no mercado de trabalho.

Leia Também: Espírito Madeira: encontro do setor florestal e madeireiro está chegando

Essa iniciativa, coordenada pela Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Programa Acessuas Trabalho, está oferecendo uma oportunidade única para os jovens desenvolverem habilidades técnicas e comportamentais, preparando-os para um futuro promissor.

Capacitação de qualidade: Os aprendizes participam de cursos e treinamentos oferecidos pelo SENAC, garantindo preparação sólida para o mercado.

Experiência prática: Os jovens são inseridos em empresas parceiras, onde colocam em prática tudo o que aprendem, desenvolvendo suas habilidades em diversas áreas.

Parceria com a ACISA: A associação facilita a inserção dos jovens no mercado, garantindo vagas em empresas da cidade e proporcionando uma experiência profissional transformadora.

A oportunidade tem ofertado a possibilidade de um futuro profissional sólido para os jovens participantes que estão tendo capacitação profissional.