Dia das Crianças: vendas no ES devem alcançar o maior patamar desde 2008

Mais vendas para o comércio e mais presentes para a garotada. Levantamento aponta que o Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 181,67 milhões em compras no comércio varejista capixaba, o que representa um crescimento de mais de R$ 1,4 milhão em comparação a 2023, com gasto médio previsto de R$ 320. Se confirmada a projeção, a movimentação deverá alcançar o maior patamar desde 2008, quando as vendas foram de R$ 109,4 milhões.

As análises e dados são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Leia também: Intenção de consumo das famílias capixabas supera média nacional

Para a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, a expectativa de crescimento das vendas está alinhada com o cenário positivo observado nos últimos meses no estado.

“Conforme os relatórios anteriores do Connect Fecomércio-ES, observou-se um mercado de trabalho aquecido, a redução do endividamento das famílias capixabas pelo terceiro mês seguido e o aumento da intenção de consumo das famílias. Esses resultados devem impulsionar as vendas, o que reforça as expectativas positivas para último trimestre do ano. Esse crescimento será o segundo consecutivo para a data comemorativa”, explicou Ana Carolina Júlio.

Vendas Dias das Crianças

Ainda de acordo com o levantamento, os principais produtos que devem ser vendidos serão vestuário e calçados (31,8%) e utilidade doméstica e eletroeletrônicos (28,9%). Juntos, os segmentos irão movimentar cerca de R$ 110,37 milhões, o que representa mais de 60% das vendas projetadas para o período.

“Considerando os dois principais segmentos, espera-se que produtos como blusas, shorts, calças, tênis infantis e smartphones sejam os principais presentes neste ano. Além disso, há expectativa de que o segmento de brinquedos e jogos também seja buscado pelas famílias”, pontou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

Custos

Neste ano, a expectativa é que o custo das atividades e dos presentes para a data comemorativa seja levemente maior ao observado em 2023. A inflação acumulada em 12 meses da chamada cesta do Dia das Crianças (com os principais presentes e gastos) foi 0,2 ponto percentual superior ao ano passado, de acordo com o relatório do Connect Fecomércio-ES.

“O principal item que irá elevar os custos será o de cinema, teatro e concertos. A inflação acumulada nos últimos 12 meses desses serviços, em agosto de 2024, foi de 7,47% – 4,62 pontos percentuais superior ao acumulado no mesmo período de 2023 (2,85%). Por outro lado, as famílias que comprarem roupas, calçados e acessórios vão encontrar produtos mais acessíveis em comparação ao ano passado. Neste ano, a inflação acumulada das roupas foi de 1,42%, sendo 5,02 pontos percentuais menor que a inflação em 2023. Já a inflação de calçados e acessórios em 2024 foi de 3,94% – 3,34 pontos percentuais inferior a 2023 (7,28%)”, detalhou Ana Carolina Júlio.

“As famílias que comprarem roupas, calçados e acessórios vão encontrar produtos mais acessíveis em comparação ao ano passado. Neste ano, a inflação acumulada desses itens está menor que em 2023. O mesmo deve acontecer para as famílias que pretendem levar as crianças para atividades ao ar livre, já que a alimentação fora do lar também está mais acessível do que o observado no ano passado”, detalhou Ana Carolina Júlio.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/.