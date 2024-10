Dia dos Professores: saiba a origem da data e para quem o feriado é válido

O dia 15 de outubro é marcado como o Dia do Professor. Essa data homenageia os profissionais que desempenham papel crucial no desenvolvimento humano. Afinal, são eles que alfabetizam e ensinam as principais áreas do conhecimento durante a formação escolar.

O professorado, se refere aos educadores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior. Portanto, o papel do professor é essencial em todas essas etapas da educação.

Leia também: Pix fora do ar: instabilidade preocupa usuários; veja o que fazer

Origem

De acordo com o Brasil Escola, a escolha do dia 15 de outubro tem origem em D. Pedro I. Em 1827, ele emitiu uma lei sobre o Ensino Elementar, considerada um passo significativo para a educação no Brasil. Essa lei tratou dos objetos de estudo dos alunos, determinou que todas as cidades deveriam ter Escolas de Primeiras Letras e estipulou o salário dos professores.

Mais de um século depois, Salomão Becker, um professor do estado de São Paulo, decidiu utilizar o dia 15 de outubro como um momento oportuno para estabelecer um dia de folga para esses profissionais. Assim, organizou uma confraternização entre professores e alunos.

A proposta de Salomão Becker foi bem recebida e inspirou outras celebrações. Em 1948, o Dia do Professor foi oficializado como data comemorativa e feriado no estado de Santa Catarina. Então, em 14 de outubro de 1963, por meio do decreto federal nº 52.682, a data foi criada em todo o país.

Feriado

Dessa forma, o Dia do Professor se estabelece como feriado escolar, oferecendo folga apenas para os profissionais da educação e alunos. Além disso, a data é uma oportunidade para homenagear os professores e reforçar sua importância na sociedade brasileira.