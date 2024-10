Dia Municipal da Trova é comemorado na Ales

Com o objetivo de valorizar o poeta trovador, a cultura e a arte brasileira e capixaba, a Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (ACLAPT), com o apoio do deputado Coronel Weliton (PRD), comemorou na noite de desta quarta-feira (09) o Dia Municipal da Trova (relativo à Vitória). O evento ocorreu no auditório Hermógenes Lima Fonseca, na Assembleia Legislativa (Ales).

O evento foi coordenado pelo poeta trovador, escritor, historiador e presidente da Academia, Clério José Borges. Ele destacou a relevância da Academia dos Trovadores, que é uma instituição que valoriza o poeta trovador, a cultura e a arte brasileira e capixaba. Ele agradeceu o importante apoio da Ales na valorização dos eventos promovidos pela Academia.

Borges ressaltou ainda que o evento comemorou também o 44º aniversário do movimento em torno da trova no Brasil, denominado Neotrovismo, e ainda o aniversário de fundação do Clube dos Trovadores Capixabas (CTC), hoje Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores.

Para Coronel Weliton, apoiar os eventos culturais é uma valiosa contribuição que a Assembleia presta à comunidade. “A Academia Capixaba de Letras reúne importantes poetas e escritores, com trabalhos importantes para divulgar a cultura estadual, e a Ales está disponível para sediar esse e outros eventos”, disse.

Dia da Trova

O Dia Municipal da Trova é comemorado em 04 de outubro, Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos modernos trovadores brasileiros. A data foi instituída em Vitória pela Lei Municipal 3.468/1987, de autoria da ex-vereadora Etta Fern Gonçalves de Assis.

Fonte: Ales