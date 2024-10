Dia Nacional da Juventude reúne centenas de jovens em Cachoeiro

No último domingo, 20 de outubro, a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim reuniu centenas de jovens para a celebração do Dia Nacional da Juventude (DNJ), um evento que destacou o protagonismo juvenil na Igreja e na sociedade.

O DNJ é uma iniciativa nacional que busca fortalecer a espiritualidade, a comunhão e o compromisso social dos jovens católicos em todo o Brasil. Neste ano, o tema central foi “Juventudes na Cultura do Encontro” e destacou a missão e o engajamento dos jovens na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, pautada pelos valores do Evangelho.

Dia Nacional da Juventude em Cachoeiro

A programação do evento começou com uma caminhada saindo da Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, com um trio elétrico, animando os participantes até o ginásio do colégio Liceu Muniz Freire, no Independência. A programação incluiu ainda, um momento de acolhida, Adoração ao Santíssimo, atividades culturais e Santa Missa, criando um espaço de encontro e reflexão.

Jovens de diversas paróquias participaram ativamente, compartilhando suas experiências de fé e desafios enfrentados no cotidiano. “O DNJ é um momento de reavivar nossa fé, mas também de refletir sobre nosso papel na sociedade e na Igreja. Queremos ser luz no mundo e levar a mensagem de Cristo a todos os lugares”, comentou Samila dos Santos Silva, uma das participantes do evento.

Durante a celebração eucarística, o bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa destacou a importância da juventude na evangelização e o papel fundamental que desempenham na construção de uma Igreja viva e missionária.

Em sua homilia, ele motivou os jovens a serem corajosos e a abraçarem o chamado de Deus em suas vidas, lembrando que a Igreja precisa da sua força, energia e criatividade para enfrentar os desafios do mundo atual.

“A Igreja é missionária e podemos entender a missão como um compromisso do batizado. Quando alguém perguntar à vocês, se são missionários? A resposta é sim! Claro que sim! Por conta do batismo, somos todos missionários!” Explicou o bispo.

Os jovens levam a esperança

De acordo com o bispo, por serem missionários, os jovens são portadores da esperança e da renovação quando, impulsionados pela fé e pelo desejo de construir um mundo mais justo, fraterno e de união.

“Vocês sabiam que neste momento há muitos cristãos sendo perseguidos?” Perguntou o bispo afirmando que “o Papa Francisco nos diz que essas perseguições, esse terrorismo nos une como cristãos. Porque eles querem matar os cristãos, sem distinguir quem é católico, adventista, batista, pentecostal… Não importa! Por isso, eles nos unem como fiéis que cremos em Jesus Cristo”.

O DNJ aconteceu no dia Mundial das Missões (20 de outubro) e, segundo o Assessor Diocesano para o Setor Juventude, Padre Josimar Azevedo Pirovani, foi um momento privilegiado para fortalecer esses ideais, para que os jovens possam, juntos, reafirmar sua identidade como discípulos missionários e serem agentes de transformação nas suas comunidades.

“Neste encontro, somos lembrados de que a juventude é um dom precioso de Deus e que seu entusiasmo, criatividade e força são essenciais para a vitalidade da nossa Igreja. Através das ações e testemunhos vividos aqui, no DNJ, os jovens são chamados a crescer na fé, no amor ao próximo e no compromisso com o Reino de Deus”.