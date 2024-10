Discussão sobre política termina com um homem morto a facada em Mimoso

Leomar Cardoso Fernandes, de 47 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão sobre política, em um restaurante às margens da BR-101, em Mimoso do Sul, na noite da última quarta-feira (16).

Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados de que um homem teria sido esfaqueado em um restaurante às margens da BR-101, em Mimoso. Chegando ao local, testemunhas relataram que houve uma discussão sobre política, onde o suspeito não teria gostado de que Leomar teria dito durante a conversa.

Então, furioso, o agressor atingiu a vítima com um golpe de faca na região do rim, e fugiu em seguida. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu Leomar para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso. Por conta da gravidade do ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde não resistiu ao ferimento e morreu.

O corpo da vítima foi recolhido do hospital nesta quinta-feira (17), e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Mimoso do Sul. O suspeito do crime não foi localizado.