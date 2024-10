Disque-Denúncia 181 comemora 23 anos de atuação no Espírito Santo

O Disque-Denúncia 181 comemora, neste sábado (19), 23 anos de serviços prestados à segurança pública e à proteção dos direitos humanos no Espírito Santo. Criado em 2001, o serviço consolidou-se como um importante canal de comunicação anônimo e seguro, permitindo que cidadãos colaborem com as autoridades no combate à criminalidade e à violência.

A cada ano, o Disque-Denúncia 181 tem registrado recordes no recebimento de informações, refletindo o crescente engajamento da população. Além de pioneiro na recepção de denúncias por meio de computadores, smartphones e tablets, o serviço mantém um portal oficial com a lista de pessoas procuradas e alvos prioritários da segurança pública. Foi também responsável pela criação do Portal de Pessoas Desaparecidas, ferramenta fundamental para a localização de pessoas no Estado, especialmente crianças, adolescentes e idosos.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou a importância do serviço de denúncia anônima para o exercício da segurança pública no Espírito Santo. “É fundamental. Não tem informação melhor do que aquela vinda do cidadão. E temos um serviço totalmente anônimo, confiável, que dá resultados dia após dia e com muita credibilidade. Pedimos à população que continue acreditando no Disque-Denúncia e contribua para o trabalho de investigação. Esse é o papel de cada um”, afirmou Damasceno.

Serviço essencial

Segundo o gerente do Disque Denúncia, delegado Paulo Expedicto Amaral Neto, o crescimento contínuo do serviço ao longo dos anos tem fortalecido seu papel como elo entre a população e as forças de segurança, além de outros órgãos públicos. “O serviço é essencial no enfrentamento da violência, da criminalidade e da impunidade no Espírito Santo, e as denúncias anônimas têm contribuído para expressivos resultados, como prisões, apreensões, desarticulação de quadrilhas e elucidação de homicídios”, pontuou o delegado.

Proporcionalmente ao tamanho da população, o Disque Denúncia 181 é o serviço mais ativo do país no recebimento de denúncias, ocupando também a segunda posição em números absolutos no Brasil. Ao longo de mais de duas décadas, o Disque Denúncia 181 reafirma seu compromisso com a segurança da sociedade capixaba, incentivando a participação ativa da comunidade e colaborando para tornar o Espírito Santo um lugar mais seguro e justo para todos.