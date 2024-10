Dois suspeitos são detidos após operação conjunta em Itapemirim

Duas pessoas foram detidas em Itapemirim, após uma operação conjunta envolvendo policiais civis de Presidente Kennedy, de Marataízes e guardas municipais de Itapemirim, na última quinta-feira (10).

De acordo com informações da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, a operação foi realizada na tarde da última quinta-feira. Na ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão no município de Itapemirim.

Leia também: Operação em Rio Novo do Sul: veículo tenta fugir, mas é abordado na BR-101

Além disso, as equipes apreenderam um revólver calibre 38, 20 munições do mesmo calibre, 19 tiras de maconha, 110 pedras de crack, 74 pinos de cocaina, 12 buchas de maconha, um caderno de anotações do tráfico, um celular e R$ 138,00 reais em espécie.

Dois suspeitos, abordados durante a operação, foram detidos e conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim.