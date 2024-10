Operação em Rio Novo do Sul: veículo tenta fugir, mas é abordado na BR-101

Um veículo HB20, de cor branca, foi abordado na BR-101, na Praça do Pedágio, em Itapecoá, Itapemirim, após tentar fugir dos policiais militares na tarde da última quinta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, as viaturas da Força Tática estava saindo da operação em Rio Novo do Sul, quando se depararam com um veículo alvo de investigação, trafegando no sentido contrário da BR-101.

Os militares seguiram o veículo e, durante o trajeto, os indivíduos jogaram uma sacola pela janela do carro, contendo substância de entorpecente e um celular. O HB20 foi abordado na altura do pedágio e a ocorrência continuou até o distrito de Joacima, onde foram realizadas buscas na residência do condutor.

No local, os policiais encontraram pedras de crack. Todo o materia apreendido foi encaminhado à autoridade policial.