Dos 11 vereadores de Guaçuí, apenas 5 conseguiram a reeleição

Além da escolha para prefeito realizada no último domingo (6), quando ocorreu o primeiro turno das eleições em todo o Brasil, os eleitores também estiveram elegendo seus representantes no Legislativo Municipal.

Em Guaçuí, no Caparaó, o prefeito eleito foi Vagner Rodrigues (PP), com 6.932 votos (41,95%). Seu vice-prefeito eleito é Dr. Paulo Cesar Antunes Filho, 48 anos, filiado ao Agir.

Além da renovação no poder Executivo, os eleitores guaçuienses optaram por uma renovação significativa na Câmara de Vereadores do município, que possui 29.358 habitantes.

Vereadores reeleitos

Dos 11 vereadores eleitos, apenas cinco foram reeleitos, incluindo o atual presidente da Casa, Valmir Santiago (PP), que teve 599 votos; Carlinho Lomeu (PP) também irá retornar, após conquistar 636 votos; Nelsinho Salvador (Republicanos), teve 716 votos e volta para o parlamento. Com 596 votos, Renato Duponi (MDB) e Zé Ruim (Republicanos), que obteve 520 votos, irão retornar para a Câmara.

Vereadores eleitos

Os outros seis vereadores eleitos nesta eleição foram: Adimilson Moreira (Podemos), o mais votado com 1.098 votos; Denis Lesqueves (Podemos), que conquistou 822 votos; Paulinho do Vitalino (PSD), com 696 votos; Edielson da Saúde (PP), alcançou 369 votos e Rodrigo Candó (PSB), o único candidato de partido de esquerda eleito no município, que teve 369 votos e Wilkes do Laboratório (PSD), com 335 votos.

Vereadores por coligações

A coligação partidária, denominada “Guaçuí melhor no futuro”, da qual o prefeito eleito Vagner Rodrigues faz parte, composta pelos partidos Republicanos, Agir, PSD e PP, foi a que fez a maioria da Câmara com sete vereadores, entre eleitos e reeleitos. A coligação “Seriedade, honestidade e compromisso”, integrada pelos partidos Podemos, MDB e PRD, que o atual prefeito, Marcos Luiz Jauhar (Podemos), disputou a eleição e perdeu em segundo lugar, fez apenas três vereadores.

Já os partidos PSB, PDT, Mobiliza, Federação PSDB/Cidadania e União Brasil, que formaram a coligação “Juntos por um futuro melhor”, do candidato que ficou em terceiro lugar, o socialista Luciano Machado, elegeu um único vereador filiado ao PSB.

Força da Direita e Centro-Direita

A composição da futura Câmara ficou composta por sua maioria de partidos de Direita e Centro-Direita, tendo apenas um vereador de Esquerda. Além disso, a única mulher vereadora, Maria Lúcia das Dores (MDB), não conseguiu retornar, e por isso, o parlamento não terá representatividade feminina pelos próximos quatro anos.