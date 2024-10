Quatro prefeitos eleitos no Caparaó terão que fazer “dever de casa”

O primeiro turno das eleições municipais de 2024, terminou no último domingo (6). Na região do Caparaó, dos 13 prefeitos eleitos, cinco foram reeleitos. Entre eles, Nirrô Emerick (PP), que alcançou 13.925 votos (81,07%), a votação mais expressiva da região.

Os demais prefeitos reeleitos foram, Dito Silva (PSB), em Muniz Freire, com 6.114 votos (54,61%); Romário Vieira (Podemos), no município de Iúna, que teve 10.103 votos (66,18%); Toninho Gualhano (PSB), em Bom Jesus do Norte, que obteve 4.444 votos (63,03%) e Antônio Cuíca (PSB), prefeito reeleito em São José do Calçado, que alcançou 4.390 votos (57,40%).

Leia Também: Uma estrela que não brilhou: PT não fez prefeito em nenhuma cidade do ES

Dever de casa

Dos oito candidatos eleitos, quatro terão trabalho redobrado para conquistar o eleitorado em seus respectivos municípios. Exemplo disso é do ex-prefeito eleito no município de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), que obteve 6.932 votos (41,95%). Se somar os demais votos dos três candidatos que perderam as eleições, Jauhar (Podemos), que teve 5.597 votos (33,87%), Luciano Machado (PSB), que conquistou 3.527 votos (21,35%) e o candidato da extrema-direita, Carlos Gouveia (PL), que alcançou 467 votos (2,83%), somam um total de 9.591 votos. Ou seja, uma grade porcentagem dos eleitores de Guaçuí não escolheu o prefeito eleito, e por isso, Vagner terá que mostrar serviço para conquistar esse eleitor que nestas eleições votou contra o mesmo.

Raspando na oposição

Já no município de Divino de São Lourenço, a corrida eleitoral foi muito mais acirrada. Dudu Queiróz (PSB), foi eleito com 2.181 votos (50,67%). Uma diferença de apenas 58 votos, de seu adversário político, Sebastião Mutuca (PP), que teve 2.123 votos (49,33%). Dudu também terá quatro anos para reverter o cenário e buscar esse eleitorado para si.

Passou perto

No município de Ibitirama, que teve uma das eleições mais aguerridas da região, Reginaldo Simão (PSB), conquistou 2.960 votos (47,61%). Já Romildo Pité (PP), teve 2.903 votos (46,69%), e Dr. Huguinho (PL), conseguiu 354 votos (5,69%). Entre o primeiro e segundo colocado, a diferença foi de apenas 57 votos. O ex-prefeito, que irá voltar ao Executivo no próximo ano, tem a missão de pacificar a cidade e conquistar um grande número de eleitores da oposição.

Pouca diferença

Na princesinha do Caparaó, em Irupi, o resultado também foi bem apertado. O atual vice-prefeito eleito no último domingo (6), Paulino Lourenço (MDB), teve 4.538 votos (51,48%), contra 4.277 votos (48,52%), de seu opositor, Helton do Lelei (PRD), uma diferença de apenas 261 votos. Sendo assim, Paulino também terá que fazer o dever de casa para conquistar esse eleitorado opositor em 2024.