Duas pessoas ficam feridas após caminhão bater na árvore em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão sair da pista e bater em uma árvore no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, a equipe foi informada que um caminhão transportando produtos alimentícios congelados, perdeu o controle da direção descendo a serra de Alto Moledo, saiu da pista e após derrubar uma cerca e invadir uma empresa, bateu em uma árvore.

Duas pessoas que estavam no interior do veículo ficaram feridas, sendo que uma ficou presa às ferragens, sendo necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. Não há informações sobre o estado de saúde delas.