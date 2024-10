Dupla é presa por tráfico de drogas em condomínio residencial em Cachoeiro

A Polícia Civil prendeu dois homens em flagrante e apreendeu maconha, pinos de cocaína, comprimidos semelhantes ao ecstasy, rádios comunicadores, simulacros de arma de fogo, balança e aparelhos de celulares em um condomínio residencial no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última terça-feira (1º).

A ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), ocorreu após as equipes receberem denúncias anônimas de tráfico de drogas.

Leia também: Caminhão com botijas de gás tomba e uma pessoa fica ferida na BR-101

Durante as diligências, as equipes apreenderam 2 kg de maconha, pinos com cocaína, comprimidos de ecstasy, rádios comunicadores, simulacro de arma de fogo, balança de precisão e aparelhos de celular.

Além disso, os policiais identificaram que os suspeitos usavam um imóvel vazio no condomínio residencial para guardar as drogas. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerão à disposição da Justiça.