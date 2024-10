Caminhão com botijas de gás tomba e uma pessoa fica ferida na BR-101

Uma pessoa ficou ferida após um caminhão com botijas de gás tombar na BR-101, no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, na última terça-feira (1º).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 17h10. A equipe recebeu informação de um tombamento de caminhão carregado com botija de gás. O passageiro do caminhão, de 58 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Jayme Santos Neves.

O caminhão ficou tombado na pista e 693 botijas caíram sobre a linha férrea. Às 18h10 a linha férrea foi liberada e às 20h55 a pista foi liberada e o transbordo da carga de botija de gás foi finalizado.