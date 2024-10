Edmilson nomeia equipe de transição de mandato na Prefeitura de Irupi

O prefeito de Irupi, no Caparaó, Edmilson Meireles (MDB), nomeou nesta quinta-feira (17), por meio da portaria nº 0377, a equipe responsável pela transição de governo.

A equipe tem como objetivo assegurar que o processo de transição ocorra de forma organizada e transparente, garantindo continuidade nos serviços e projetos da administração pública.

Os membros designados para compor a equipe incluem o prefeito eleito, Paulino Lourenço (MDB), que atuará como coordenador, ao lado do vice eleito, Abercilio Machado, Rodolfo Afonso e João Pedro Schuab Stangari Silva. Além disso, o contador do município, Vilmar Nóia, acompanhará o grupo e será responsável por prestar informações oficiais e apoio administrativo, em nome da Prefeitura de Irupi.

A medida visa garantir que a troca de gestão ocorra de forma transparente e que todos os dados e informações possíveis sejam transferidos de maneira eficiente para o novo governo, garantindo a continuidade dos serviços prestados à população de Irupi.

