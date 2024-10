Kennedy: defesa de Dorlei vai ao TSE para mantê-lo como prefeito

O prefeito reeleito da cidade de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB), teve mais um pedido de reconsideração do seu registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), nesta segunda-feira (14).

Por unanimidade, a Corte decidiu que a candidatura a reeleição do então chefe do Poder Executivo municipal kennedense é irregular, uma vez que, segundo o entendimento do TRE, Dorlei estaria concorrendo a um terceiro mandato consecutivo.

Apesar da decisão, a equipe jurídica de Dorlei se mostra confiante e já monta a minuta de defesa a qual deve apresentar ao Superior Tribunal Eleitoral (TSE).

“Vamos fazer um recurso ao TSE. Temos o prazo de três dias para apresentar o recurso junto ao TSE, que até a data da diplomação emitirá um parecer, afirma o advogado Eduardo Damian.

Dorlei assumiu a prefeitura em 2019 como prefeito. A sua defesa argumenta que sua atuação no cargo foi temporária e não deve ser considerada como o exercício pleno de um mandato, uma vez que foi “obrigado”, pela força da lei, a assumir a função, após a então prefeita Amanda Quinta ter sido presa.

A equipe jurídica ainda acredita que a assunção de Dorlei ao cargo foi “precária” e acredita que pode reverter a atual decisão, já que existem precedentes no TSE que têm favorecido candidatos em situações semelhantes.