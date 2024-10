EDP realiza operação especial nos dias de eleições municipais

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, iniciou um plano de atendimendo especial para os dias de eleições municipais em sua área de concessão. O objetivo principal da iniciativa é garantir a segurança e continuidade do fornecimento de energia nos postos de votação e cartórios eleitorais mapeados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE ES).

O plano também contempla a gestão de plantão técnico durante o período das eleições, no dia 06 de outubro e, caso haja segundo turno, em 27 de outubro, com o posicionamento de equipes técnicas em locais estratégicos com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento e assegurar mais agilidade ao trabalho em campo em caso de necessidade.

Leia também: Meio Ambiente: operação no Sul do ES aplica quase R$ 3 milhões em multas

A empresa também contará com colaboradores em escala especial, entre os quais técnicos, engenheiros e eletricistas para, dessa forma, aumentar a capacidade e velocidade de resposta a possíveis emergências relacionadas ao sistema elétrico.

Além disso, a EDP realizou ações de melhorias e manutenções preventivas na rede elétrica.

A tecnologia também auxilia a EDP no mapeamento e atendimento às a ocorrências. O sistema elétrico da Companhia é monitorado pelo Centro de Operações Integrado (COI), que permite o gerenciamento remoto e em tempo real das redes de energia. Isso ajuda, portanto, a minimizar o impacto de eventuais ocorrências e facilita a coordenação das equipes nas situações que requerem intervenção presencial.

Serviço

Caso a população identifique qualquer anormalidade na rede de distribuição de energia deve entrar em contato imediatamente com a Concessionária, pelos canais de comunicação disponíveis 24h:

Site: www.edp.com.br

www.edp.com.br WhatsApp: (27) 99772-2549

(27) 99772-2549 Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana);

Agências de atendimento presencial: os endereços podem ser consultados pelo site da EDP.

Previna-se: confira as dicas da EDP

A EDP também aproveita para reforçar dicas de segurança o objetivo de evitar acidentes com energia elétrica:

Não utilizar os postes da EDP para fixar cartazes ou qualquer material .

para . Não fazer ligações clandestinas , pois eles aumentam o risco de acidentes.

, pois eles aumentam o risco de acidentes. Não instalar placas próximas à rede elétrica .

. Nunca lançar artefatos (serpentinas, entre outros), metálicos ou não, na rede elétrica. Isto porque estes materiais podem ser condutores de energia ou romper cabos e causar sérios acidentes.