Educação e Mercado de Trabalho são temas de palestra em Conceição

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Aldy Soares Merçon Vargas, localizada no município de Conceição do Castelo, participaram, no dia 9 de outubro, de uma palestra sobre “Educação e o Mercado de Trabalho” com a representante da Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo (ACICC), Enza Vieira de Amaral.

A iniciativa buscou, por meio da apresentação de estratégias para capacitação e qualificação profissional, fortalecer o vínculo dos alunos com a escola, incentivar o interesse pelos estudos e diminuir a evasão escolar, conectando o ambiente educacional às necessidades do mercado de trabalho local.

Durante sua fala, a palestrante manteve uma abordagem prática, proporcionando aos alunos uma visão concreta sobre a importância do constante aperfeiçoamento para o mercado de trabalho. Além disso, destacou o papel fundamental das instituições que ofertam oportunidades de qualificação profissional, tais como Sebrae, Senac e Qualificar ES.

O evento também visou reforçar o vínculo com o Projeto Integrador de Pesquisa e Articulação com o Território (Pipat), componente curricular da EJA, que tem como foco promover o senso de pertencimento dos estudantes ao território local e aproximar a escola da comunidade.

Após a palestra, a professora de Filosofia Vanessa Ribeiro Morelo ressaltou a importância dessa ação: “Eu acredito que esse encontro foi extremamente enriquecedor para nossos alunos da EJA. A conexão direta com o mercado de trabalho, por meio da palestra da Associação Comercial e Industrial, mostrou aos alunos a importância de se preparar para o futuro”.