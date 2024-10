Eleições 2024: aposentado de 90 anos vai às urnas em Mimoso do Sul

O aposentado Carlos Alberto Batista Cunha, de 90 anos, foi às urnas na manhã deste domingo (6), no salão paroquial, em Mimoso do Sul, exercer mais uma vez a democracia.

Ex-deputado estadual, vice-governador e vereador de Mimoso do Sul, Alberto conta que a democracia é feita com força de vontade. “Acho que a democracia se faz com muito carinho e muita dedicação. Sempre fui político e sempre as coisas limpas comigo. Nunca tive metido em corrupção, e hoje a política está muito comprometida”, conta.

De acordo com o Código Eleitoral – Lei nº 4.737/1965 – o voto é obrigado para pessoas de 18 a 70 anos. Todos os eleitores poderão ir aos locais de votação à partir das 8h até às 17h do horário de Brasília.