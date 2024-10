Eleições 2024: com 63,03% dos votos, Toninho Gualhano é reeleito prefeito em Bom Jesus do Norte

O candidato a prefeito pelo PSB, Toninho Gualhano, foi reeleito prefeito de Bom Jesus do Norte, neste domingo (6), com 63,03% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 4.444 votos no total.

A eleição em Bom Jesus do Norte teve 0,78% votos brancos e 2,58% votos nulos.

Antônio Gualhano Azevedo, 63 anos, filiado ao PSB, o prefeito reeleito declarou ao TSE ter um patrimônio declarado de R$ 565.000,00.

Seu candidato a vice é Marcos da Silva Bernardes, 42 anos, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB

Os dois fazem parte da coligação “Confio Nessa União”, composta pelos partidos Federação PSDB – Cidadania, Podemos e PSB.

O candidato Marcos Antônio Teixeira de Souza (PP), ficou em segundo lugar, com 35,16% dos votos. Já em terceiro lugar, Maria Angélica de Oliveira Baptista (Agir), com 1,82% dos votos.