Eleições 2024: funcionamento das delegacias regionais no Sul do ES

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp), divulgou o balanço do funcionamento das delegacias em todo o Estado do Espírito Santo durante as eleições municipais, que ocorrerá no próximo domingo (6).

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (3), o delegado-geral adjunto, José Lopes, explicou que as 18 delegacias regionais estarão funcionando normalmente durante 24h. O Sul do Estado é composto por seis unidades da Polícia Civil, são elas:

Alegre – 6ª Delegacia Regional;

Cachoeiro de Itapemirim – 7ª Delegacia Regional;

Ibatiba – 8ª Delegacia Regional;

Itapemirim – 9ª Delegacia Regional;

Anchieta – 10ª Delegacia Regional;

Venda Nova do Imigrante – 11ª Delegacia Regional.

As demais, de 71 municípios, funcionarão em regime de plantão para receber todas as ocorrências relativas as eleições. Além disso, as ocorrências de cinco municípios da Grande Vitória, de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, serão encaminhadas para a Polícia Federal (PF).