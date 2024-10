Eleições: 655 presos provisórios votam neste domingo (6) no ES

Um total de 655 presos do regime provisório poderão exercer o direito ao voto nas eleições municipais deste ano. Sendo assim a votação será realizada em 12 unidades prisionais do Estado, que terão salas reservadas para o pleito.

Por isso o convênio de cooperação técnica entre a Secretaria da Justiça (Sejus) e o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) garante o exercício ao voto no sistema prisional do Estado.

Leia também: Associação do ES promove inclusão social com o apoio da Suzano

Além disso fornecimento das urnas eletrônicas nas penitenciárias, o TRE-ES garantirá todo o material necessário para a instalação das seções eleitorais nos estabelecimentos penais. Mesários e servidores das unidades prisionais que participam do pleito também poderão votar nessas seções.

Contudo o direito ao voto para presos do regime provisório está previsto na Constituição de 1988 e é regulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Uma vez que o interno ainda não tem condenação criminal transitada em julgado, o direito ao voto é garantido, já que não há suspensão dos direitos políticos.

Por isso a realização do pleito no sistema prisional, é necessário que haja pelo menos 20 pessoas aptas a votar. Sendo assim a votação é facultativa nesses casos. Atualmente, a Secretaria da Justiça (Sejus) realiza a custódia de 7.296 internos nos Centros de Detenção Provisória (CDP’s) do Estado.

Locais:

Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL);

Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL);

Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA);

Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM);

Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM);

Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG);

Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS);

Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM);

Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN);

Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI);

Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI)

Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV).