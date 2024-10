Eleições 2024: segurança será reforçada no litoral Sul do ES

O litoral Sul do Espírito Santo contará com o reforço no efetivo de policiais militares e guardas municipais nos locais de votação no próximo domingo (6).

Presidente Kennedy

Em Presidente Kennedy, o município terá a operação eleições 2024, com o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) empregado. Ao todo, o policiamento motorizado com viaturas operacionais equipadas em rondas ostensivas por áreas a serem patrulhadas. Em escalas extraordinárias, policiamento por videomonitoramento em tempo real e policiamento ostensivo a pé em postos de votação.

Entretanto, estarão empregadas na operação policiais militares com reforço operacional e os policiais civis, de prontidão para qualquer eventualidade. O policiamento se estenderá até a noite no período pós apuração para a garantia da segurança da população kennedense.

Leia também: Eleições: 3º Batalhão reforça policiamento no Caparaó

Marataízes

No município de Marataízes, a Guarda Municipal vai disponibilizar 50 guardas municipais, com 20 viaturas onde juntamente com aproximadamente 106 policiais militares atenderão todos os locais de votação do Pontal da Barra até o bairro Boa Vista.

Anchieta e Piúma

Em Anchieta e Piúma, todos os policiais do 1º e 2º Pelotão estarão empenhados na segurança em todos os locais de votação, incluindo guardas municipais e viaturas.