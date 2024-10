Eliana se separa do marido todas as noites por motivo inusitado

A qualidade do sono foi um dos temas abordados durante o Saia Justa da última quarta-feira (2). Aos 51 anos e com a chegada da menopausa, a apresentadora Eliana admitiu dificuldades para dormir e disse que se separa do marido todas as noites.

“Já tinha o sono leve por causa da maternidade. Qualquer coisa acordo e a menopausa trouxe essa alteração também. Levanto na madrugada, vou ao banheiro, vejo as crianças, bebo água e depois volto a dormir”, contou.

Leia também: Chris Brown anuncia show único no Brasil; confira data e preços

Casada há 10 anos com o diretor Adriano Ricco, a apresentadora admitiu que, às vezes, dorme em quartos separados por conta do ronco do marido. Questionada pelas colegas se ele já tinha buscado alguma ajuda, Eliana disse que sim, mas nada resolveu o problema.

Sem remorso pela escolha, a apresentadora brincou ao dizer que os jovens não tem resistência de dormirem separados:

“Percebo que eles têm menos encanação de ter que dormir no mesmo quarto porque estão casados. Fica uma coisa mais leve. Os mais velhos têm um certo preconceito de fazer isso. Então estou me sentindo muito jovem (risos)”.