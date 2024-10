‘Embalos de Sábado’: Muqui terá show com clássicos dos anos 60 a 90

No dia 9 de novembro, o Sítio Capadócia, em São Gabriel, Muqui-ES, será palco de uma noite especial. O evento Embalos de Sábado vai transportar o público para os anos 60, 70, 80 e 90.

A banda Badallados, conhecida por sua performance animada e versátil, será a grande atração da noite, com show marcado para as 20h.

A banda promete reviver grandes sucessos de artistas como Bee Gees, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Legião Urbana, e RPM, entre outros. Com um repertório eclético que vai do sertanejo ao pop rock, o grupo conquistou o cenário musical capixaba com apresentações em festas, formaturas e casamentos.

Comandada por Fabiano Juffu, a Badallados ganhou destaque nacional em 2015, com a participação de seu vocalista no Domingão do Faustão e no Programa do Ratinho.

Além disso, a banda já dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, como Zé Ramalho, Daniel, Roupa Nova e Cidade Negra.

Os ingressos custam R$40,00 e as mesas para quatro pessoas saem por R$200,00. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo número (28) 99904-4328.