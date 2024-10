Vem aí 1ª LITERALTINHA: Festa Literária para crianças em Vargem Alta

Vargem Alta se prepara para receber a 1ª edição da LITERALTINHA, uma festa literária voltada especialmente para crianças e totalmente gratuita. O evento, que acontece no dia 12 de outubro, na Área de Lazer Castanheiras, no centro do município, tem como principal objetivo estimular a leitura e a escrita de forma divertida e envolvente. A proposta é unir literatura e movimento, promovendo brincadeiras e atividades que fazem o corpo se mexer e a mente se expandir.

Com o tema Montanha de Livros, a festa promete ser uma experiência única. A escolha do tema é uma forma poética de aliar a prática de esportes com a magia da leitura. Um espaço interativo especial será montado, combinando a escalada com o universo dos livros, onde as crianças poderão escalar enquanto interagem com histórias e aventuras literárias.

Leia também: Projeto “Cinema em Toda Parte” comtempla escolas de Cachoeiro

Programação da Literaltinha em Vargem Alta

O evento inicia às 8h com a abertura do Espaço Interativo, mediado por Thadeu Bastos. A partir das 9h, o grupo Brincariar promete animar a garotada com um show musical. Às 10h, a escritora Lilian Menenguci participará de um bate-papo literário, mediado por Luiz Carlos Cardoso.

Em seguida, às 11h, o grupo Brincariar retorna com mais atividades interativas. A manhã se encerra com a encantadora contação de histórias do grupo Planeta Contos, às 12h. O evento será finalizado às 15h.

E tem mais! A programação também inclui uma oficina exclusiva para os alunos da EMEB Santa Maria, da comunidade de Vila Maria, no interior do município. A oficina Corpo, Movimento e Literatura será ministrada pelo professor de educação física Vitor Brandão de Souza.

Segundo o produtor executivo do evento, Victorhugo Amorim, a festa promete encantar e ensinar de forma lúdica, misturando movimento, música e, claro, muitos livros. A entrada é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa festa, que promete fazer a imaginação das crianças voar alto.

1ª Literaltinha

Festa Literária de Vargem Alta para Crianças é uma realização da Tangerinas do Deserto Produções e conta com o apoio da Prefeitura de Vargem Alta e do Funcultura, por meio de recurso recebido da Secretaria da Cultura do Espírito Santo. Projeto aprovado no Edital 02/2022 – Diversidade Cultural da Secult/ES.

Data: 12 de outubro de 2024

Local: Área de Lazer Castanheiras, Centro de Vargem Alta – ES

Horário: A partir das 8h

Entrada: Gratuita

Mais informações: www.literalta.com/literaltinha