Enem 2024: dicas para diminuir a ansiedade antes e durante a prova

Faltando 15 dias para o Enem 2024, a ansiedade entre os estudantes tende a aumentar. Sendo assim, a pressão para alcançar as notas necessárias e ingressar no ensino superior, por meio de processos seletivos como SiSU, ProUni, Fies ou IFES, é um desafio comum. O exame será realizado nos dias 3 e 10 de novembro.

A psicóloga Maria Lucia Araujo explica que a ansiedade surge em situações de insegurança, medo e estresse. A pressão do Enem 2024 intensifica esse sentimento, já que o foco está no futuro imediato dos jovens.

Sendo assim, após um ano de preparação para o Enem 2024, a orientação é seguir algumas dicas para trazer leveza ao momento. Segundo a psicóloga, o ideal é revisar apenas temas com dúvidas e priorizar o bem-estar físico e mental. Confira as sugestões:

Pratique atividades físicas para relaxar corpo e mente.

Faça caminhadas ao ar livre.

Ouça músicas de sua preferência.

Assista filmes ou séries leves para descontração.

Evite perder noites de sono; tire dúvidas com professores.

Mantenha uma alimentação saudável, evitando gorduras e açúcar em excesso.

Hidrate-se adequadamente.

Medite nos dias anteriores à prova para acalmar a mente.

Enfim, no dia da prova do Enem 2024, é aconselhável começar pelas matérias em que se tem maior domínio, ganhando tempo para as questões mais desafiadoras. Contudo se o estresse surgir, saia da sala, vá ao banheiro, molhe o rosto e respire profundamente oxigenando corpo e mente. Essas atitudes ajudam a relaxar e manter o foco.

Boa prova!