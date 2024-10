Energia elétrica: distribuidora alerta para acidentes com crianças no ES

Brincadeiras em locais impróprios, falta de atenção e comportamentos inseguros colaboram para que crianças e adolescentes estejam entre os grupos de risco no caso de acidentes com a energia elétrica.

A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, aproveita a semana que antecede as comemoraçõesdo Dia das Crianças para reforçar o alerta aos pais e responsáveis: educação e prevenção são as melhores ferramentas para evitar acidentes.

Levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) demonstra que o número de acidentes e mortes de crianças e adolescentes até 15 anos ainda chama atenção. Em 2023, o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica registrou 92 acidentes e 55 mortes de jovens nesta faixa etária em todo o país. No ano anterior, os indicadores foram de 91 acidentes e 50 mortes.

Para reduzir esses índices, são necessários cuidados dentro e fora de casa. Em relação às residências, a instalação elétrica precisa de atenção especial dos pais e cuidadores. Muitas vezes, os acidentes ocorrem por instalações elétricas antigas e inadequadas, excesso de equipamentos plugados em uma mesma tomada ou ligações improvisadas. Além disso, a falta de manutenção pode representar um risco adicional. Outra ação importante é sempre manter as tomadas protegidas, bem como fios e equipamentos elétricos ligados longe do alcance das crianças. O uso do celular ligado na tomada é um risco à vida, já que pode provocar incêndio ou choque.



Já fora de casa, um dos principais perigos está na brincadeira de empinar pipas. É importante que haja sempre um adulto por perto. As principais recomendações para soltar pipa são: procurar um local adequado, longe da fiação elétrica e nunca usar linhas com cerol ou a chamada “linha chilena”. Outro alerta da EDP diz respeito a nunca se aproximar de fios partidos ou caídos ao solo.

Dicas de segurança

Oriente as crianças a nunca mexerem em aparelhos elétricos com as mãos molhadas.

Não ligue aparelhos elétricos perto de duchas ou piscinas.

Não faça “gambiarras” para ligar aparelhos de forma provisória. Isso pode sobreaquecer a fiação e provocar choque ou incêndio

Nunca deixe fios desencapados. Eles podem provocar choques, incêndios, além do desperdício de energia.

O uso de benjamins e extensões devem ser evitados. Caso não seja possível ligar um aparelho por tomada, opte pelo filtro de linha com fusível, que protege os equipamentos em caso de sobrecarga.

Nunca use o celular com o fio conectado na tomada.

Não faça consertos em instalações elétricas se não tiver o entendimento necessário. Chame um profissional capacitado.

Chuveiros merecem uma atenção especial. É fundamental manter a instalação elétrica sempre em bom estado.

Nunca tocar ou se aproximar de fios caídos ao solo ou a postes abalroados;