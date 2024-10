Prefeitura de Venda Nova nomeia comissão de transição para o novo mandato

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, sob a gestão do atual prefeito Paulinho Minetti (PP), instituiu oficialmente a Comissão de Transição de Governo, conforme o Decreto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (21).

A Comissão de Transição tem como objetivo garantir uma passagem de governo organizada, garantindo que a nova administração, liderada pelo prefeito eleito Dalton Perim (Republicanos), tenha acesso a todas as informações de permissão sobre o funcionamento da prefeitura. A equipe nomeada será responsável pela coleta, guarda e análise de documentos relevantes para o futuro governo.

Leia Também: Prefeito publica portaria da transição de mandato em Jerônimo Monteiro

“Estamos comprometidos com uma transição transparente e organizada, assegurando que as políticas públicas continuem a atender nossa população,” disse o prefeito Paulinho Minetti.

Integrantes

A Comissão será composta por representantes do atual governo, bem como por nomes indicados pelo prefeito eleito.

Representando a atual gestão, os indicados são: Marilene Giori e Juliana Foletto Uliana (Coordenação Geral); Barbara Nunes Cerqueira (Contábil/Financeira); Vinícius Fezer Matins (Administrativo); Juliano Masioli (Controladoria); Sirlene Mazzocco (Educação) e Darlene Boone Lorenzoni (Saúde).

Já representando o prefeito eleito: Erivelto Uliana (Coordenação Geral); Maria Casagrande Lachini (Contábil/Financeira); Helen Delpupo Moyses (Administração/Controladoria); Tiago Altoé (Educação) e Tadeu Sossai (Saúde).