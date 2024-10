ES: Banestes divulga edital para venda de imóveis com garantia de aluguel

Já está disponível para consulta pública o Edital sobre o plano de desimobilização do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), anunciado no início deste mês. Ao todo, 14 unidades imobiliárias do Banestes estarão à venda, sendo 13 com garantia de locação por dez anos.

O Edital de licitação 059-2024 com as informações completas está disponível no endereço eletrônico www.banestes.com.br/publicacoes_legais/editais-licitacao.html. As propostas serão recebidas até as 14h do dia 25 deste mês.

Poderão participar desta licitação quaisquer empresas legalmente constituídas e estabelecidas ou pessoas físicas habilitadas, de acordo com as condições fixadas no Edital.

O plano de desimobilização vincula a alienação com a garantia de aluguel para o banco de 13 desses imóveis pelo período de dez anos. Atualmente, esses imóveis são usados como agência ou escritório do Banestes. O 14º imóvel será levado à venda sem o compromisso de aluguel, com previsão de desocupação em, no máximo, 12 meses.

Fazem parte da lista de imóveis com garantia de aluguel duas agências localizadas em Vitória (Jardim Camburi e Central) e três andares comerciais do bloco B, com 589 metros quadrados cada, do edifício sede da companhia, Palas Center, também localizado na Capital.

Os demais imóveis com garantia de aluguel ao banco por dez anos estão localizados no interior do Estado, nos municípios Bom Jesus do Norte, Conceição da Barra, Iúna, Nova Venécia, Pancas, Boa Esperança, Ibatiba e Muniz Freire. O imóvel sem compromisso de aluguel está sediado em Jardim América, Cariacica.

O critério de julgamento adotado será o de maior oferta de preço. O valor mínimo para a venda das unidades parte de R$ 1,15 milhão e os valores de locação mensal podem chegar até a R$ 38,8 mil. A sessão pública com o início do credenciamento dos representantes legais dos licitantes terá início às 14h do próximo dia 25.

Com a conclusão do plano e a alienação de todos os imóveis, o ganho de capital estimado com a venda dos imóveis envolvidos será de R$ 32 milhões, aproximadamente.

Serviço

Edital de licitação Banestes 059-2024

Alienação de imóveis de uso próprio do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), com compromisso de locação dos lotes 01 ao 13 e sem compromisso de locação do lote 14, pelo modo de disputa aberto.

Critério: maior oferta de preço.

Recebimento dos envelopes até 25/10/2024.

