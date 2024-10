ES é o primeiro estado da região Sudeste a aderir ao Simpacto!

O Espírito Santo se torna pioneiro na região Sudeste ao aderir ao Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto), seguindo o exemplo de outros três estados: Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. A adesão foi formalizada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica, assinado nesta quinta-feira (26), entre o governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

