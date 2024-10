ES: Edital aberto para agentes culturais com salários de até R$ 7,5 mil

A Prefeitura de Cariacica publicou o edital para a Seleção de Agentes Culturais com o objetivo de formar um banco de profissionais para possíveis contratações temporárias, atendendo às programações culturais de 2024 e 2025.

A seleção abrange diversas áreas culturais, como música, teatro, dança, audiovisual, artes visuais, literatura, cultura popular, coral, patrimônio cultural, entre outros. A remuneração pode chegar até R$ 7.500,00, dependendo do projeto.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de novembro de 2024 no protocolo geral da prefeitura, localizado no Centro Administrativo. Os candidatos deverão atender aos requisitos básicos especificados no edital, como comprovação de experiência mínima em suas áreas de atuação, apresentação de currículo e portfólio, além de documentos de identificação.

Não há limite de idade para participar, desde que o candidato tenha a devida qualificação exigida para a função. A contratação será temporária, com base na demanda dos projetos e eventos culturais que ocorrerão ao longo de 2024 e 2025.

A seleção será composta por duas etapas. A primeira fase consiste em uma análise curricular e documental, na qual serão avaliadas a formação e a experiência profissional dos candidatos.

Na segunda fase, os candidatos aprovados deverão apresentar uma proposta técnica ou portfólio de trabalhos anteriores, que serão avaliados por uma comissão de especialistas.

A proposta pode incluir atividades como oficinas, espetáculos, ações formativas ou intervenções culturais, de acordo com as necessidades dos projetos culturais de Cariacica.