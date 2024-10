Vitória investe mais de R$ 40 milhões em tecnologia da informação

Até dezembro de 2024, a Prefeitura de Vitória concluirá a substituição de mais de 300 equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação que atendem os prédios e sistemas da cidade.

O trabalho, iniciado em fevereiro, faz parte de um investimento de R$ 40 milhões na tecnologia da informação de Vitória para tornar a capital uma cidade ainda mais inteligente e eficiente.

Esses investimentos trarão uma série de melhorias na prestação dos serviços públicos. Com maior capacidade de processamento, menor incidência de falhas e uma largura de banda significativamente ampliada, os novos equipamentos oferecerão aos cidadãos um ambiente digital mais estável, garantindo respostas mais rápidas nos sistemas e serviços da Prefeitura.

Na atual gestão, a banda larga de internet nos sistemas da Prefeitura já foi ampliada em quatro vezes, o que tem facilitado o acesso de moradores, turistas e contribuintes aos serviços municipais.

Atualmente, a administração municipal disponibiliza internet pública e gratuita em mais de 180 locais, incluindo escolas, unidades de saúde, praças, parques, ruas e avenidas, por meio de 1.326 antenas de Wi-Fi.

“A modernização do parque tecnológico é um investimento estratégico e duradouro, que traz benefícios imediatos aos usuários dos serviços públicos de Vitória. Em um cenário onde a tecnologia impulsiona praticamente todas as operações, investir em infraestrutura de TI é uma medida eficaz e necessária, pois garante mais segurança, confiabilidade e robustez ao tráfego de informações na rede de dados da cidade”, diz o subsecretário de Tecnologia da Informação, Danilo Oliveira de Morais.

Dentro de pouco tempo, a velocidade do serviço Vitória Online será triplicada, superando a meta inicial do plano de governo, que era dobrar a velocidade.

Além disso, a meta de expandir a internet pública para pelo menos mais 100 locais já foi ultrapassada, mostrando o comprometimento da administração com a inclusão digital e a modernização dos serviços.

