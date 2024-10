ES: veja quais serviços de saúde vão funcionar no Dia do Servidor

Devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, na próxima segunda-feira (28), os serviços administrados pela Secretaria da Saúde (Sesa) que não atendem urgências funcionam até esta sexta-feira (25) e retornam na próxima terça-feira (29).

Além disso, as Farmácias Cidadãs Estaduais de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Itapemirim, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Serra, Vila Velha e Vitória atendem até esta sexta-feira (25). Portanto, elas retomam o atendimento na próxima terça-feira (29).

O Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica, e os CREs de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus também funcionam até esta sexta-feira (25). O atendimento será retomado na próxima terça-feira (29).

O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, terá funcionamento normal durante todo o fim de semana. Assim, ele atenderá no ponto facultativo de segunda-feira (28), das 7h às 18h20, para receber candidatos à doação.

Já a unidade de coleta da Serra e as Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus funcionam até esta sexta-feira (25). Elas também retornam com as atividades na terça-feira (29).

Por fim, os serviços essenciais e de urgência e emergência mantêm atendimento normal.