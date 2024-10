Escritora capixaba Lilian Menenguci dá dicas de leitura para crianças

A criança que lê desenvolve melhor a concentração, a memória e o raciocínio, por isso é fundamental que os responsáveis estimulem nos pequenos o hábito da leitura. A dica é da escritora Lilian Menenguci, um dos nomes mais expressivos da Literatura Infantil produzida no Espírito Santo na contemporaneidade.

Com a aproximação do Dia das Crianças, a escritora sugere que obras literárias estejam entre as sugestões de presentes. “Temos uma infinidade de livros que vão proporcionar aos pequenos uma incrível viagem pelo universo da ludicidade e da imaginação”, revela Lilian Menenguci.

Confira as sugestões de livros infantis recomendados pela escritora capixaba, incluindo, claro, um de sua autoria:

História de estrela, da escritora Silvana Pinheiro

Narrativa plena de poesia. Essa é a história de uma estrela cadente que mergulha no oceano, em busca da estrela-do-mar, e consegue retornar ao céu fazendo uma viagem de muita fantasia.

O diário de uma capixabinha, da escritora Verena Setúbal

A obra é um passeio pelas páginas da vida de uma menina curiosa e encantadora que traz em seus versos poéticos o olhar singular e as memórias da sua infância. Venha você também descobrir os segredos desse diário.

A criança mágica, da escritora Lilian Menenguci

No meio dos brinquedos espalhados pelo chão, a criança pensava com o que brincar. Então, começou a piscar os olhos bem rapidinho. Algo inusitado aconteceu. Ela passou a transformar tudo aquilo que estava à volta no que bem entendesse. O que será que fez da criança uma criança mágica?

O dono da bola, da escritora Andreia Passamani

Conta a história de Nil, um menino apaixonado por futebol que adora jogar bola com os seus amigos. Num certo dia, a notícia da mudança de um deles para outra cidade surpreende a todos. Durante uma partida de despedida, com um chute forte, a pelota desaparece. Resgatá-la é a grande aventura.