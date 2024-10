Espetáculo “Corpo Agora: Permita-se!” chega no Sul do Espírito Santo

O Projeto Eluzartes apresenta o espetáculo “Corpo Agora: Permita-se!”, uma performance de bailarinas capixabas 50+, nos dias 18, 19 e 20 de outubro. Assim a apresentação faz parte do Projeto Circulação da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), com apoio do FUNCULTURA, e passará por teatros e espaços culturais em Castelo, Alegre e Guaçuí.

A coreógrafa Eluza Santos, que já se apresentou nos Estados Unidos e na Europa, é a diretora do espetáculo. Contudo ela busca refletir sobre as memórias e inscrições do corpo maduro, valorizando o tempo e as relações humanas por meio da dança. Encenaram o espetáculo na Grande Vitória e na França em 2023, e agora o apresentam no sul do Espírito Santo.

O manifesto-dança desafia os padrões estéticos e preconceitos relacionados à idade e à imagem de perfeição. Eles direcionam o espetáculo, sobretudo, ao público 50+, integrando as comemorações do Dia Internacional do Idoso.

Por fim, o espetáculo conta com a participação de bailarinas como Maria Helena Braga, Valéria Calmon, Alexandra Rosa e Angélica Barcellos. A iluminação, som e palco são assinados por Adson Lima.

Serviço

Espetáculo: “Corpo Agora: Permita-se!”

Companhia de Dança: Projeto Eluzartes

Dias e locais:

Sexta-feira (18) – Teatro de Castelo

Sábado (19) – Biblioteca de Alegre

Domingo (20) – Teatro de Guaçuí

Horário: 19h30