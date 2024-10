Inscrições abertas para o 8º festival de leituras em Cachoeiro

Com o tema “Tudo Sobre Nós”, evento celebra a diversidade cultural e a acessibilidade, entre 20 e 30 de novembro em Cachoeiro de Itapemirim.

O Grupo Anônimos de Teatro abre as inscrições para o VIII Festival de Leituras Dramáticas Capixabas, um dos mais importantes eventos culturais do Espírito Santo.

Leia também: Professores de Anchieta criam apostila de Inglês

O festival, que acontece entre os dias 20 e 30 de novembro de 2024 em espaços culturais e urbanos de Cachoeiro de Itapemirim, tem como objetivo promover a produção literária e teatral capixaba, oferecendo um espaço de visibilidade e intercâmbio cultural.

As inscrições estão abertas de 14 a 25 de outubro, e grupos, coletivos e artistas da cena capixaba podem se inscrever gratuitamente para apresentar leituras dramáticas que dialoguem com o tema deste ano: “Tudo Sobre Nós”.

Os interessados devem acessar o edital e o formulário de inscrição pelo link: https://forms.gle/gcHRcu7FGd9uzbpc8. Serão selecionados cinco participantes para integrar a programação oficial do evento.

Com apoio da Lei Paulo Gustavo, esta edição do festival em Cachoeiro tem um forte compromisso com a acessibilidade, garantindo que todas as apresentações sejam inclusivas e acessíveis a diferentes públicos. As leituras acontecerão em locais públicos da cidade, como praças e calçadas, proporcionando uma experiência imersiva e criativa, onde a palavra ganha corpo, voz e movimento, interagindo com o espaço urbano.

Seleção e cachê

Os participantes serão avaliados por uma comissão especializada que levará em conta critérios como originalidade, qualidade artística e capacidade de comunicação com o público. Cada grupo selecionado receberá um cachê de R$ 1.000,00, além de ajudas de custo para transporte e alimentação.

Além das apresentações presenciais, o festival terá uma novidade: QR Codes serão espalhados pela cidade, oferecendo acesso gratuito a vídeos de leituras dramáticas, ampliando o alcance do evento e democratizando o acesso à cultura.

Para mais informações, acesse as redes sociais do Grupo Anônimos de Teatro ou entre em contato pelo e-mail: anonimosdeteatro@gmail.com.

Serviço

Inscrições: 14 a 25 de outubro de 2024

Data do festival: 20 a 30 de novembro de 2024

Local: Cachoeiro de Itapemirim/ES

Mais informações: https://www.instagram.com/grupo_anonimos/