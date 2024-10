Espetáculo nacional com entrada gratuita chega a Vitória; confira

O espetáculo “O corpo que eu habito”, da Cia da Ideia, do Rio de Janeiro, desembarca em Vitória para as últimas apresentações da circulação nacional.

As sessões, com interpretação de Libras e audiodescrição, vão acontecer na Casa da Música Sonia Cabral, nos dias 16 e 17 de outubro, às 19h30, com entrada gratuita. A montagem integra a programação do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – Fenatevi.

O corpo que eu habito é um espetáculo híbrido em que dança, teatro, música e performance se mesclam com o objetivo de promover uma reflexão sobre o corpo de cada indivíduo no aqui e agora. No espetáculo, cada artista/intérprete traz para o palco suas experiências, histórias e particularidades, explorando as possibilidades e potencialidades de seus corpos. A montagem tem produção local da Ratimbum Produções.

Em cena, sete bailarinos compõem seus solos que acabam por se tangenciar formando duos, trios e momentos de encenação coletiva que darão a dinâmica da convivência entre diferentes conhecimentos e signos, provocando um “debate coreográfico” sobre tempo, espaço, sentimento, vivências, herança, memória, história, sentimento de pertencimento. Entendemos que este mapeamento da ‘construção corporal’ também se faz a partir de experiências não escolhidas de uma consequência involuntária do tempo e dos acontecimentos.

Experimentação corporal

A partir de um profundo trabalho de pesquisa e reflexão, Sueli Guerra, Alessandro Brandão e a Cia da Ideia buscaram o entendimento e a presentificação da construção de seus corpos na atualidade. Esse estudo constituiu uma caminhada através da história de cada um, mapeando a forma como cada corpo foi trabalhado, pensado e sentido.

Na reflexão proposta em ‘O corpo que eu habito’, estes artistas que dedicaram suas vidas à experimentação corporal buscam debater e manifestar que a nossa experiência corporal, que acreditamos ser primordialmente individual, tem a interferência constante da sociedade em que vivemos e das relações que experimentamos. A proposta irá trabalhar a ideia de um corpo manipulável e não previsível; suscetível e vulnerável. O corpo como uma condição aberta e dinâmica em função das suas experiências e mediação social.

Oficina

Além das apresentações do espetáculo, a Cia da Ideia promoverá a oficina/laboratório de criação gratuita “O corpo que habitamos”, com a intenção de disponibilizar aos participantes ferramentas de conhecimento de uso do próprio corpo e criação a partir do autoconhecimento.

As oficinas serão direcionadas para pessoas que tenham ou não experiências corporais prévias, e possibilitará que os participantes desenvolvam suas capacidades de interpretar sem a rigidez de uma estética de dança única, porém trabalhando conceitos amplos de dança como espacialidade, gravidade e suspensão, ritmo, coordenação, intenções de movimento, memória e improvisação. Os participantes da oficina que se interessarem poderão entrar em cena para participar da última cena do espetáculo.

O projeto conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura / Lei Rouanet e apoio do Festival Nacional de Teatro da Cidade de Vitória – Fenatevi, Casa da Música Sonia Cabral, Teatro Estrelas, Associação Cultural e Ambiental Uma Floresta e Ratimbum Produções Artísticas.

Serviço

Espetáculo ‘O corpo que eu habito’

Data: 16 e 17 de outubro, às 19h30 – sessões com libras e audiodescrição

Local: Casa da Música Sônia Cabral

Entrada gratuita. Ingressos distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação

Classificação: livre

Oficina ‘O corpo que habitamos’

Com intérprete de Libras

Professores: Alessandro Brandão e Sueli Guerra

Datas: 14/10 (segunda-feira), às 14 horas e 15/10 (terça-feira), às 18h30

Local: Teatro Estrelas (Rua Pereira Pinto, 180 – Centro – Vitória)

Classificação indicativa: a partir de 16 anos

Vagas: 25 vagas

Inscrições gratuitas pelo link: https://forms.gle/8fN23XfnN5Ua1iV6A