O melhor do samba: Jorge Aragão e Fundo de Quintal em Vitória

O dia 14 de outubro, véspera do Dia do Professor, vai ser de samba com bambas no Espaço Patrick Ribeiro. Em uma noite única, Fundo de Quintal e Jorge Aragão sobem no palco da casa de espetáculos mais exclusiva de Vitória para dois shows repletos de sucessos que conquistam gerações.

A união é histórica. Jorge Aragão faz parte da turma que fundou o Fundo de Quintal. O dono de “Vou Festejar” traz a alegria e a resistência da arte popular brasileira.

Leia também: Viana é a cidade com a melhor educação básica da Região Metropolitana

Compositor, letrista, músico e intérprete, Aragão é dono de muitos sucessos que devem estar no setlist da noite em Vitória, entre eles: “Eu e você sempre”, “Lucidez”, “Moleque Atrevido”, “Deus Manda”, “Malandro”, “Vou festejar”, “Coisa de Pele” e “Coisinha do Pai”.

Foto: Yves Lohan/Divulgação

O Poeta também está nas vozes dos maiores intérpretes da MPB. Primeiro foi Elza Soares que fez de “Malandro” um sucesso que tem atravessado décadas. Depois veio Beth Carvalho, Alcione, Leci Brandão, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Jorge Vercilo, Emilio Santiago, Negritude Jr., Exalta Samba, Art Popular, Elba Ramalho, Jair Rodrigues e outros.

O Fundo de Quintal é o grupo de samba brasileiro mais antigo em atividade até os dias de hoje. Foi formado no Rio de Janeiro na década de 1970 nas rodas de samba do bloco Cacique de Ramos. De lá para cá, tornou-se uma das maiores referências do gênero, em especial do pagode.

Aos 50 anos de carreira, Bira Presidente, Sereno, Ademir Batera, Júnior Itaguay e Márcio Alexandre trazem toda a história do grupo, o mais premiado e respeitado da história do samba, para o Espaço Patrick Ribeiro.

Uma verdadeira união de sambistas, cada um com uma personalidade própria e independente que, juntos no palco, formam a principal referência do gênero. No setlist, sambas consagrados como “A Amizade”, “Facho de Esperança”, “Vai lá, vai lá” e “Amor Dos Deuses”.

Serviço

Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Data: 14 de outubro de 2024 (segunda-feira)

Horário (abertura): 19h

Horário (início): 21h30

Ingressos: Pista a partir de R$ 180 (Meia entrada e Ingresso solidário), mesa para quatro pessoas a partir de R$1200.

À venda em https://www.blueticket.com.br/evento/34695

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação: jovens abaixo de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.