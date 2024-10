Esposa de Victor Coelho lamenta a perda dos pais em vídeo emocionante

Em um vídeo postado em suas redes sociais, Keila Vetoraci, esposa do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, lamenta a perda dos pais. O vídeo conta com várias fotos dos pais de Keila, do marido e também dos netos.

Na manhã desta terça-feira (8), Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, foram vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte).

O caso chocou os cidadãos de Cachoeiro devido à sua violência. Além dos idosos, os suspeitos também mataram os cachorros e roubaram o carro das vítimas para tentar escapar. Felizmente, a polícia conseguiu deter os dois suspeitos.

No video a primeira dama escreveu. Senhor receba meus pais queridos aí no céu! Quanta dor!

Veja o vídeo: