Estudantes de direito do Sul do ES apostam em carreira musical

O cenário cultural do Espírito Santo tem se mostrado promissor para o sertanejo, especialmente nas cidades do interior. Embora o gênero seja mais forte em outras regiões do Brasil, a aceitação e apreciação vêm crescendo consideravelmente entre o público capixaba.

Sendo assim a dupla sertaneja Thaís & Virgílio se sente cada vez mais motivada por fazerem parte desse movimento, ajudando a fortalecer o estilo musical dentro do estado e trazendo novas influências para atrair tanto os jovens quanto os fãs mais tradicionais.

Virgílio Rodrigues Pereira Dal’Rio, de 19 anos, sempre sonhou em ser cantor. Desde os seis anos de idade, ele já nutria essa paixão pela música sertaneja, que foi crescendo junto com ele.

Agora, cursando Direito, ele aproveita as oportunidades para conciliar seus dois grandes interesses: o estudo jurídico e a carreira musical. Virgílio acredita que a música sertaneja tem um poder único de contar histórias e transmitir emoções, algo que o inspira a continuar seguindo seu sonho ao lado da colega Thaís.

Thaís Moreira de Paula Carreiro, de 20 anos, sempre gostou de cantar. Desde pequena, participou de diversas apresentações no teatro municipal e cantava na igreja, onde desenvolveu seu talento e paixão pela música.

Hoje, Thaís segue essa paixão na dupla com Virgílio, mantendo suas raízes sertanejas vivas em suas performances. Além disso, ela vê na música uma forma de expressar suas vivências e emoções, trazendo frescor à sua atuação como cantora e estudante de Direito.

Thaís & Virgílio

Juntos, formaram a dupla Thaís & Virgílio lançaram sua banda no dia 19 de outubro, com uma formação completa de baterista, guitarrista, violonista, sanfoneiro e contrabaixista. O lançamento aconteceu em Alegre, no Alto da Serra Butiquin, um evento que marcou o início oficial da dupla no cenário sertanejo do Espírito Santo.

O processo de formação da dupla aconteceu de maneira muito natural. Durante os intervalos e encontros na faculdade de Direito, Virgílio e Thaís começaram a tocar juntos por diversão, o que logo os uniu pela paixão compartilhada pela música sertaneja.

Inspirados pelas histórias que vivenciaram e pelo forte vínculo emocional que o gênero possui, decidiram transformar esses momentos casuais em um projeto sério. Para eles, cantar juntos se tornou mais que um passatempo — virou um compromisso com a autenticidade e a tradição do sertanejo.

O diferencial de Virgílio e Thaís está na habilidade de equilibrar tradição e inovação. Eles buscam manter a essência do sertanejo, trazendo uma linguagem direta e moderna, mas sem renunciar à profundidade das emoções que as músicas evocam. Ao mesmo tempo, suas melodias incorporam toques contemporâneos, fazendo com que suas apresentações sejam autênticas e conectem diferentes gerações.

Um dos maiores desafios que enfrentam é equilibrar a exigente rotina acadêmica com a crescente demanda da carreira musical. O curso de Direito requer muita dedicação, e a música não fica atrás. No entanto, essa dinâmica os tornou mais disciplinados e conscientes das oportunidades.

A formação jurídica também os ajuda a navegar melhor pelo mercado musical, entendendo contratos e questões legais, o que fortalece a dupla no cenário artístico e reforça sua determinação para conquistar ainda mais espaço.

Contato para agendar show: 28 999880224