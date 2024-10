Estudantes vão representar o Espírito Santo em competição mundial

Seis estudantes vão representar o Espírito Santo na edição 2024 da Gymnasiade Sub-18, o mundial de desporto escolar, que acontecerá entre os dias 23 e 31 deste mês, em Manama, capital do Bahrein. Dos capixabas convocados, três são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport): Edimara Alves, do atletismo, Mariana Almeida, do wrestling, e Rayani Ribeiro, do boxe.

Também estarão junto com eles, carregando a bandeira do Estado e do Brasil, Ana Vitória Barcelos e Nattalia Calisto dos Santos, ambas do wrestling, e Wendel Sabino Xavier, do paratletismo, juntamente com o treinador capixaba Leandro Henrique Correa.



A boxeadora Rayani Ribeiro, que completou 18 anos na quarta-feira (16), vai disputar uma competição internacional pela primeira vez. “Sinto confiança de que vou dar o meu melhor na Gymnasiade. É muito gratificante saber que o meu trabalho está dando resultados. Não apenas nas lutas em cima do ringue, mas nas lutas diárias que tenho todos os dias para conquistar o meu espaço no esporte. E ajuda do Bolsa Atleta, para isso, é muito importante. Não só para mim, mas para todos nós que estamos viajando para representar o Estado do Espírito Santo”, destacou a lutadora.



A Gymnasiade 2024 reunirá cerca de cinco mil estudantes de 80 países, disputando 26 modalidades esportivas. Sob a coordenação da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), a delegação do Brasil conta com 405 integrantes, sendo 280 atletas, mais, aproximadamente, 60 técnicos, árbitros, equipes médica e de comunicação.



A expectativa da CBDE é de que o Brasil possa chegar ao topo do quadro de medalhas este ano, uma vez que tem sido presença constante entre os três primeiros colocados nas últimas edições. Conquistou o 3º lugar no mundial realizado em Brasília, em 2013; o 1º lugar na Turquia, em 2016; o 3º lugar no Marrocos, em 2018; e o 2º lugar na Normandia, na França, em 2022.