Evento da Findes oferece oportunidades de negócios a empresas capixabas

Na última quarta-feira, 9 de outubro, ES Gás e Grupo Energisa apresentaram oportunidades de negócios em evento realizado pelo Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, com apoio do Programa +Negócios da Findes e sediado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O evento contou com a presença de aproximadamente 180 participantes de 69 empresas capixabas interessadas em parcerias com a ES Gás e o Grupo Energisa.

Ao longo do dia, os participantes puderam conhecer mais sobre o ecossistema de atuação do Grupo Energisa, uma das principais empresas de energia do Brasil, e as oportunidades de fornecimento de materiais e serviços em cada segmento de negócio em que atua, assim como o plano de aceleração da ES Gás, que contempla o investimento de R$100 milhões de reais no Estado ao longo de 2024.

ES oferece grandes oportunidades

Na abertura do evento, Fabio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás, comentou sobre o ambiente favorável ao desenvolvimento que o Espírito Santo oferece às indústrias.

“Oportunidades como essa de aproximação com fornecedores regionais são essenciais para o Grupo Energisa e a ES Gás, como forma de ampliar a nossa cadeia de fornecimento e fortalecer conexões com empresas qualificadas. Esse evento permite que os fornecedores possam conhecer as nossas necessidades como Grupo, assim como o caminho para participar em nossos processos de compra”, comenta Bertollo.

Em sua fala, o presidente da Findes, Paulo Baraona, destacou que a ES Gás e a Energisa têm demonstrado o compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo, com uma carteira de projetos robusta e investimentos que estão transformando o setor.

“Para nós da indústria, o gás é um insumo que faz muita diferença no processo produtivo e a Federação tem incentivado seu uso, que tem o potencial de tornar nossas empresas mais competitivas e ainda estimular a transição da matriz energética. Acreditamos que ao estimularmos a qualificação técnica e executiva, a inovação, a certificação e a conexão de fornecedores para atenderem as demandas das grandes empresas, estamos contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios”, afirma Baraona.

Ainda durante o evento, o subsecretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Celso Guerra, aproveitou a oportunidade para reforçar o crescimento da indústria no Estado, principalmente no setor de petróleo e gás. Guerra também reforçou o engajamento do Espírito Santo para a descarbonização diante da emergência climática mundial por meio do Programa ES Mais+Gás.

“O Programa é bastante ambicioso, fruto de uma construção com produtores e consumidores em busca de uma matriz energética mais robusta, limpa e segura, importante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Com ele, atrairemos investimentos, prosperidade e qualidade de vida para os capixabas”, comenta Guerra.

No período da tarde, potenciais fornecedores também participaram de rodadas de negócios com a equipe de Suprimentos da ES Gás e do Grupo Energisa, além do time de Engenharia e Projetos da ES Gás apresentar às empresas da Câmara Setorial das Indústrias de Base e Construção da Findes os escopos técnicos necessários para a execução de seus projetos.