Evento internacional de sustentabilidade no ES reunirá 400 líderes globais

Entre esta sexta-feira (25) e o domingo (27), o Espírito Santo se tornará o centro de discussões globais sobre sustentabilidade, tecnologia e economia com a realização do Horasis Global Meeting 2024.

O evento, que acontece pela primeira vez na América Latina, vai reunir mais de 400 líderes globais na Cidade da Inovação, em Vitória, para debater temas como inovação tecnológica, macroeconomia e agenda ESG (ambiental, social e governança).

Com o tema “Construindo Pontes para o Futuro”, o encontro contará com a presença de lideranças políticas e econômicas, como ex-chefes de Estado, ministros e empresários de renome internacional. Entre os confirmados estão Rosalia Arteaga, ex-presidente do Equador, e Hichen Mechichi, ex-primeiro-ministro da Tunísia, além de outros líderes da esfera política e empresarial.

Confira a programação:

A programação do evento promete discussões de alto nível e começa na sexta-feira (25), com a abertura oficial às 9h30, seguida pela plenária sobre Perspectivas Econômicas Mundiais, que abordará os desafios e as oportunidades do cenário econômico global até 2025.

Entre os participantes, estão Yves Leterme, ex-primeiro-ministro da Bélgica, e Claude Béglé, presidente da SymbioSwiss, organização sediada na Suíça com alcance global.

Ainda no primeiro dia, sessões paralelas abordarão temas como inteligência artificial, capitalismo na agenda ESG e investimentos no Brasil. A tarde será marcada por discussões sobre infraestrutura segura, modelos de IA e as metas ESG do Espírito Santo, com uma plenária dedicada a apresentar o Estado em um exemplo de liderança sustentável no país.

No sábado (26), entre os destaques estão os painéis sobre cooperação e investimentos no Brasil, com sessões dedicadas à liderança, indústria 4.0 e pontes para diminuição da pobreza. Nomes como Michael Brown, senador do distrito de Columbia (EUA) e Benjamin J. Butler, futurista representante da Embaixada do Futuro, estão confirmados.

O encerramento, no domingo (27), abordará temas como o impacto da digitalização na África, fechando com recomendações do B20 para o evento, fortalecendo o vínculo entre sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

“Como comunidade global, atualmente enfrentamos uma série de desafios ambientais, econômicos e sociais importantes. Por isso, a colaboração e a cooperação entre nossos líderes mundiais são mais importantes do que nunca”, afirmou o presidente do Horasis, Frank-Jürgen Richter.

O Horasis Global Meeting já foi realizado em países como Portugal e Inglaterra, e a escolha do Espírito Santo como sede reflete o potencial do Espírito Santo como hub internacional de negócios, com forte compromisso com práticas ESG e crescimento econômico sustentável.

Serviço

Horasis Global Meeting 2024

Data: 25 a 27/10 (sexta-feira, sábado e domingo)

25 a 27/10 (sexta-feira, sábado e domingo) Local: Cidade da Inovação – Ifes (Av. Anísio Fernandes Coelho, 1260 – Jardim da Penha, Vitória – ES).

Cidade da Inovação – Ifes (Av. Anísio Fernandes Coelho, 1260 – Jardim da Penha, Vitória – ES). Apresentação: Apex, Sicoob e Cesan

Apex, Sicoob e Cesan Realização: ES em Ação, Findes/Cindes e Horasis

ES em Ação, Findes/Cindes e Horasis Patrocínio: Banestes, ArcelorMittal, Vale, Bandes, CNI, ES Gás, Fetransportes, Grupo Águia Branca e Marca Ambiental

Banestes, ArcelorMittal, Vale, Bandes, CNI, ES Gás, Fetransportes, Grupo Águia Branca e Marca Ambiental Apoio: Allemand, Espírito Madeira, Portocel, GV Bus e Governo do Estado