Familiares procuram por idosa desaparecida em Guaçuí

Eva Aparecida Apolinário, de 60 anos, está desaparecida desde o dia 11 de outubro, quando foi vista pela última vez na rodoviária de Guaçuí. Contudo, seus familiares estão à sua procura desde o dia do ocorrido. Segundo familiares, ela tem histórico de depressão.

Eva teria saído de Carangola, em Minas Gerais, às 5h10, chegando em Espera Feliz, também em Minas Gerais, às 7h30, onde pegou um ônibus, com destino a Guaçuí. Sobretudo, motorista e cobrador do ônibus em questão, viram a mulher descendo do veículo, por volta das 8h40, na rodoviária de Guaçuí.

A idosa é uma pessoa com deficiência (PcD), o que impossibilita parcialmente sua locomoção, tem cabelo preto, 1,55 de altura e, no dia do desaparecimento, estava usando um vestido verde estampado, casaco preto e um bolsa vermelha.

A família de Eva fez o boletim de ocorrência (BO), apenas nesta terça-feira (22), pois acharam que a mulher estaria na casa de uma “conhecida”, onde teria ido passar alguns dias. Porém, em contato com as pessoas que estavam no destino final da idosa, os mesmos disseram que a mulher não chegou ao local. Desde o dia 11 de outubro, o celular de Eva não está recebendo ligações.