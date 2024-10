Farmácia Municipal de Cachoeiro ficará fechada até terça (29), saiba mais

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim informou que a Farmácia Municipal, situada no bairro Vila Rica estará fechada de 21 a 29 de outubro.

Durante este período, os pacientes que necessitam de medicamentos devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima ou à Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, localizada no bairro Santo Antônio, para realizar a retirada.

A farmácia ficara fechada para para a realização do inventário anual de controle de medicamentos e insumos. O retorno das atividades está previsto para o dia 29 de outubro.

Além disso, a Semus ressalta que o fornecimento de insulina e fraldas estará suspenso nesta semana. No último mês, foi realizada uma dispensa com previsão de dois meses para os pacientes que utilizam esses itens. Aqueles que precisam iniciar o recebimento de insulina e fraldas podem procurar a Farmácia Municipal. Pois ela seguirá funcionando para a abertura de processos durante o inventário.

Em nota a Secretaria agradece a compreensão de todos os usuários durante este período. Além disso também ressalta a importância do controle de medicamentos e insumos para a qualidade do atendimento à saúde no município.