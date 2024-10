ES: Sesa agora disponibiliza resultados de exames on-line

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) disponibiliza on-line, a partir desta semana, os resultados de exames de arboviroses, como dengue, Zika, chikungunya e Oropouche, pelo Portal SUS.

Além disso, a iniciativa resulta de uma parceria entre a Sesa, o Lacen/ES, a Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) e o Prodest. Sendo assim a medida amplia o acesso aos resultados de RT-PCR e sorologias, coletados pelo SUS e encaminhados ao Lacen/ES ou aos municípios que utilizam o sistema GAL.

Para acessar os laudos, o cidadão deve se cadastrar no “Acesso ao Cidadão” ou fazer a autenticação, se já estiver registrado. Adicionalmente, os laudos estão disponíveis em português e inglês, beneficiando estrangeiros, turistas ou expatriados atendidos pelo SUS.

O diretor do Lacen/ES, Rodrigo Rodrigues, destacou a importância da iniciativa. Pois ela amplia o acesso da população aos serviços de saúde e reduz o tempo de espera pelos resultados. De forma semelhante, o diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio, ressaltou o papel da tecnologia na melhoria do atendimento aos capixabas, promovendo rapidez e segurança.

Rodrigues informou que o Lacen/ES libera os resultados em até 48 horas após a entrega das amostras, dependendo do caso. Se o resultado for negativo para dengue, Zika e chikungunya, a amostra passa por uma nova etapa de testagem para o diagnóstico de Oropouche.